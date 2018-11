Mysteriöser Protest von Haas gegen Force India!

Das Formel-1-Team Haas hat vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi einen Protest gegen die Autos von Konkurrent Racing Point Force India eingebracht! Dies teilten die Renn-Stewards am Donnerstag mit, ohne jedoch eine Begründung dafür anzugeben. Vertreter von beiden Rennställen wurden aufgefordert, vor dem ersten Training am Freitag bei den Stewards zu erscheinen.