Erneut schwerer Unfall mit E-Roller in Wien

„Auf einmal wurde ich von hinten gerammt“, schildert Margret R. (59) der „Krone“ die Szenen, die sich am 10. November vor ihrem Lokal in Wien-Wieden abgespielt haben. Ein Tourist hatte sie mit voller Wucht mit seinem Leih-Scooter erwischt. Folge: vier Tage AKH, vier Wochen Gips am Arm und zwölf Wochen Pause für die Chefin eines Kaffeehauses aufgrund eines Beckenbruches.