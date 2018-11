Aufmerksamer Banker rettete Kundin 25.000 Euro

Ein Mail von „FinanzOnlinepost@bmf.gov.at“ hatte die 62-Jährige aufs Handy erhalten. Darin wurde eine Steuerrückzahlung von 1900 Euro angekündigt. Sie sollte in einem Online-Formular die Zugangsdaten zu ihrem Konto ausfüllen, um die Transaktion durchführen zu können. Das tat die Frau auch, bekam am nächsten Tag von einem Mann einen Anruf, dass sie ihm bitte jetzt die Codes, die nun an ihr Handy geschickt werden, durchgeben soll. Sie bekam vier „TANs“, mit denen beim Online-Banking die Überweisung autorisiert wird. Sie gab diese ohne nachzudenken durch.