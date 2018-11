Kopftuch: Wenn Parteipolitik Sachpolitik behindert

Die in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Debatte rund um das Kopftuchverbot für Kinder ist seit dieser Woche also um eine faszinierende Facette reicher: Die größte Oppositionspartei im Parlament, die SPÖ, ist zwar dem Vernehmen nach gegen das Kopftuch bei den Kleinsten in unserer Gesellschaft, möchte aber dennoch einem entsprechenden Paragraphen, der eine Ausweitung des Gesetzes für Volksschulmädchen vorsieht, nicht zustimmen. Das klingt komisch, ist aber so.