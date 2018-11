Fail im Netz: Vizekanzler als Ratte bezeichnet

Zu einer verbalen Entgleisung hat sich die Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich, Helga Krismer, hinreißen lassen: Ein lustiges Tiervideo, in dem eine Ratte eine Katze jagt (siehe oben), erinnere sie an Kanzler und Vizekanzler - Letzterer stelle den wehrhaften Nager dar.