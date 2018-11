Jetzt auch 2,76 Prozent mehr Gehalt für Beamte

Der Vorsitzende der younion-Gewerkschaft, Christian Meidlinger, erläuterte, dass es bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 2000 Euro ein Plus von 3,3 Prozent und bei 3000 Euro von 3 Prozent gebe. Er zeigte sich zuversichtlich, dass alle Bundesländer den Bundesabschluss übernehmen werden. Es gebe entsprechende Signale, die Landesvorsitzenden würden demnächst mit ihren Landesregierungen Gespräche aufnehmen. Konkret äußerte Meidlinger auch die Hoffnung, dass dies für die Steiermark gelte, die am wenigsten für den Beamtenabschluss in ihrem Budget eingestellt habe.