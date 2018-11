Metaller: Einigung auf Lohnplus von 3,46 Prozent

Bereits vor Beginn der siebenten Verhandlungsrunde hatten am Sonntag sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerseite eine Einigung für möglich gehalten - sofern sich das jeweilige Gegenüber noch etwas bewege. Die Arbeitnehmer, vertreten durch die Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp), hatten bekanntlich ein Plus von fünf Prozent als Ziel, was von Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill, Obmann des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie, von Beginn an als überzogen bezeichnet worden war. Knill hatte ein Plus von 2,7 Prozent angeboten.