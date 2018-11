700.000 Artikel müssen aus Uno-Shopping raus!

„Ich weiß, was zu tun ist!“

Schuster, ein alter Hase im Geschäft, der unter anderem auch die Reste der Schlecker/dayli-Pleite verwertete, startet mit sechs Mitarbeitern heute den großen Rausverkauf. „Alle Jeans kosten 3 Euro, Shirts 1 Euro, Spielzeug gibt’s ab ab 2 Euro. Dazu haben wir einige Auktionen geplant“, so Schuster. Angst, dass er auf Ware sitzen bleibt, hat er nicht. „Ich bin über 30 Jahre im Geschäft, ich weiß, was zu tun ist!“