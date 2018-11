Rache-Attentat mit Vierkantholz auf Wiener Manager

5. November, 7.30 Uhr, eine Wohnsiedlung ganz im Süden von Wien: An der Ecke Laziusstraße/Traviatagasse herrscht relativ reges Treiben, Eltern bringen ihre Sprösslinge in den Kindergarten, Jogger nutzen einen nahen Park für Morgensport. Rudolf M. (Name geändert) wohnt gleich ums Eck. Wie jeden Tag zur gleichen Zeit macht sich der Manager eines Bauunternehmens auf den Weg zur Arbeit. Plötzlich baut sich ein Unbekannter vor ihm auf und schlägt mit einem Vierkantholz mehrmals zu. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtet ein Komplize den Überfall, wie Augenzeugen bestätigen.