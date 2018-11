Mehrjährige Haftstrafe für Linzer Drogenhändler

480 Kilo Marihuana sollen drei Afghanen von Tschechien nach Österreich geschmuggelt und in Linz umgesetzt haben. Wert der Drogen: 4,8 Millionen Euro. So sah es zumindest die Anklage. Nach vier Verhandlungstagen am Landesgericht Linz war die tatsächliche Suchtgiftmenge „nicht feststellbar“. Der 31-jährige Hauptangeklagte wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.