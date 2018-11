Wien erlebt erstes Basketball-Derby seit 25 Jahren

Wien erlebt am Donnerstag (19.00 Uhr) das erste Basketball-Derby in der Bundesliga (ABL) seit fast 25 Jahren. Der BC Vienna und die Vienna D.C. Timberwolves prallen im Hallmann Dome in Favoriten aufeinander. In dem Prestige-Duell wird auch die Position als „Nummer eins“ in der Bundeshauptstadt ausgespielt.