Fuchs: Dieses Team wird es zur EURO schaffen!

Meine Familie lebt in New York. Ich selbst spiele immer noch bei Leicester City. Viel Zeit, meine Heimat zu besuchen, bleibt da leider nicht. Aber diese Kolumne in der „Krone“ gibt mir die Möglichkeit, dennoch regelmäßig eine gewisse Verbundenheit zu dem Land zu schaffen, in dem meine Wurzeln sind. Zu dem Land, das mir immer am Herzen liegen wird.