Holt sich Österreichs U21 historisches EM-Ticket?

Beim 1:1 in St. Pölten und 0:0 in Spanien war schon Werner Gregoritsch als Teamchef im Amt. Der 60-Jährige hat also noch eine Play-off-Rechnung offen. „Es ist eine große Freude, dass es uns gelungen ist, einen Schritt zu schaffen. Aber im Prinzip ist erst Halbzeit und wir führen da 1:0“, sagt Gregoritsch. Die Führung sei auch auf den Reifungsprozess der Mannschaft, die nach einem Quali-Fehlstart noch Rang zwei in der Gruppe erreicht hatte, zurückzuführen. „Meine Spieler sind so reif geworden in den zwei Jahren. Sie haben die nötige Mentalität, den Willen und auch das Talent, um etwas zu erreichen, was vorher noch nie gelungen ist“, verlautete der Steirer. 90 Minuten oder vielleicht mehr trennen Philipp Lienhart und Co. noch von der Endrunde 2019 des Jahrganges 1996 und jünger, die zwischen 16. und 30. Juni in Italien und San Marino über die Bühne geht.