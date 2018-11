Jungspund Nickl ist beim KAC der Überflieger

Schon mit zwei Jahren stand der kleine Thimo Nickl erstmals auf den Kufen, lernte früh das Eislaufen. Dieses Tempo hat er beibehalten: Mit 15 Jahren folgte das Debüt in der Alps-Liga, mit 16 der erste Testeinsatz für die KAC-Profis - und vorige Woche hätte er (einen Monat vorm 17. Geburtstag) fürs A-Nationalteam debütieren sollen. „Eine Beinverletzung hat das verhindert. Aber nun habe ich ein großes Ziel für die Zukunft vor Augen, will das nachholen“, versichert Thimo. Zu den Stärken zählen der gute Schuss und das Abwehrverhalten. Am Körper muss der 1,87 m große Crack (75 Kilo) noch arbeiten: „Aber ich bin derzeit oft in der Kraftkammer.“