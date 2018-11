Kühner in Stuttgart auf PSG Final Weltcup-Zweiter

Der 44-Jährige musste sich nach zwei fehlerfreien Umläufen im Stechen erneut ohne Abwurf in 56,62 Sekunden nur dem um 7,57 Sekunden schnelleren Belgier Pieter Devos (Apart) geschlagen geben. Dritter wurde der Deutsche Christian Ahlmann (Tokyo/57,68). Kühner hatte schon am Freitagabend im German Masters mit Vancouver Dreams Rang zwei belegt. Die Sieger in beiden Bewerben erhielten ein Auto.