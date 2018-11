Tiroler Schnapsbrenner in der Champions League

Es ist 7 Uhr Früh. Von jetzt an wird am Weindlerhof in Volders zwölf Stunden lang Obst in Hochprozentiges verwandelt. Die Brennrechte bestimmen Menge und Verarbeitungszeiten. Sie sind streng geregelt, gehen bis in die Zeit von Maria Theresia zurück. Von damals stammt auch das große Brennrecht (erlaubt sind 300 Liter reiner Alkohol), das am Weindlerhof greift. Heute darf destilliert werden und Erwin Hupfauf lässt die Temperaturanzeige am Kessel nicht aus den Augen. Er legt Holz nach und beobachtet die klare Flüssigkeit, die langsam und geschmeidig in den Kübel rinnt.