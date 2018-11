Pferd büxte aus und lief auf Straße: Überfahren

Schon wieder ein tierischer Ausflug in Salzburg, leider endete er diesmal tödlich: Ein Pferd entkam am Sonntag in den frühen Morgenstunden von der Weide eines Landwirts in Radstadt. Das Tier verirrte sich auf die Salzburger Straße Richtung Altenmarkt und wurde von einem Autolenker (19) niedergefahren.