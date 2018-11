„Pokerface“ Hirscher legt die Karten auf den Tisch

Nach der Absage in Sölden starten heute (10.15 Uhr - hier geht‘s zum Liveticker) auch die Herren endlich in den Ski-Weltcup. Und „Pokerface“ Marcel Hirscher muss in Levi die Karten auf den Tisch legen. Denn die Slalom-Vorbereitung hat der Superstar im Alleingang bestritten, ließ auch das ÖSV-Camp in Kabdalis aus und kam erst Freitag nach Levi. Nachdem er auf der Reiteralm noch neun „knackige“ Fahrten auf die Piste geknallt hatte.