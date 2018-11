Hundertstel-Krimi! Hirscher führt im Levi-Slalom

Hirscher erwischte einen nahezu fehlerfreien Lauf. „Es ist gewaltig und super, zu wissen, dass man bei den Besten dabei ist“, ist der Salzburger froh. Dennoch betont er: „Aber was ich bisher so an Bildern gesehen habe, ist klar: Da braucht es im zweiten Durchgang schon noch mehr, um das zu gewinnen. Ich denke, Henrik hat schon noch ein paar Reserven, ich war schon ziemlich am Limit.“