Furzte sich Darts-Superstar Anderson zum Sieg?

Für Niederlagen sind in der langen Historie des Sports schon viele mehr oder weniger sinnvolle Begründungen gefunden worden - mal ist es ein schlechter Tag gewesen, dann wiederum die tiefstehende Sonne, das zu lang gewachsene Gras des Spielfelds oder vielleicht auch einmal eine missratene Taktik. Verloren zu haben, weil der Gegner wie ein pansenkrankes Rindvieh durch die Gegend gefurzt hat, ist allerdings relativ neu und durchaus originell. Und doch soll genau das dem Niederländer Wesley Harms beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton (GBR) passiert sein…