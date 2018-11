Tragisch! Ex-Sprintstar Johnson muss laufen lernen

„Werde mich vollständig erholen“

Doch nun arbeitet der einstige Super-Athlet mit kleinen Schritten am Comeback. „Ich war auf dieser Distanz der schnellste Mensch der Welt. Aber ich bin jetzt nicht entmutigt. Ich ging in mein Zimmer zurück und sagte zu meiner Frau: ,Ich werde mich vollständig erholen, und ich werde mich schneller erholen als jeder andere zuvor‘“, meinte Johnson, der seine Krankheit nun mit großer Willensstärke bekämpfen will. Seinen Weltrekord über 200 m behielt er übrigens bis 2008, als Usain Bolt in Peking in 19,30 Sekunden zu olympischem Gold sprintete.