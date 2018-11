DFB- und ÖFB-Team derzeit im selben EM-Quali-Topf!

Mit einem Sieg am Montag gegen die Niederlande könnte das DFB-Team noch aus eigener Kraft den Sprung in Lostopf eins der zehn besten Teams schaffen. Auch eine Niederlage von Polen am Dienstag gegen Portugal würde der Mannschaft von Ex-Tirol- und -Austria-Trainer Joachim Löw (unten im Bild) helfen, um Topgegnern wie Weltmeister Frankreich in der Quali aus dem Weg zu gehen. Für die EM-Endrunde 2020 qualifizieren sich neben den zehn Gruppensiegern auch alle Gruppenzweiten.