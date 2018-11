Frauen auf offener Straße belästigt: Urteil

Der Angeklagte war am 19. Mai am helllichten Tag in der Tivoligasse im Bezirk Meidling auf eine Frau aufmerksam geworden, die gerade bei einem Zigarettenautomaten stand. Von hinten schlich sich der 35-Jährige an sein Opfer heran und fasste ihm in den Intimbereich. Die Frau schlug die Hand des Mannes weg, woraufhin er flüchtete.