Spitzenpolitiker zeigt, was er von der EU hält

Ein kritischer Prüfbericht der EU-Kommission, der rechtsstaatliche Probleme in Rumänien - dem nächsten EU-Vorsitzland - ortet, sorgt dort für helle Aufregung. Die sozialliberale Regierungskoalition feuert derzeit aus allen Rohren Richtung Brüssel. Regierungschefin Viorica Dancila zeigte sich „zutiefst enttäuscht und empört“ und sprach von einer „gravierenden Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ ihres Landes. Der für eine umstrittene Justiz- und Strafrechtsreform zuständige Vizepräsident des Unterhauses, Florin Iordache, machte nach einer Rede im rumänischen Parlament klar, was er von der Kritik der Kommission hält, und zeigte demonstrativ seine beiden Mittelfinger.