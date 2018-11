Plötzlich fiel Strom in halb Kärnten aus...

Die Evakuierung der Landesregierung

Während in den betroffenen Bezirken das Licht nur „fiktiv“ ausging, wurde es in der Kärntner Landesregierung am Mittwoch jedoch tatsächlich dunkel. Übungsleiter Hudobnik zog um 13.30 Uhr den Stecker und leitete am Arnulfplatz 1 zugleich auch die Evakuierung des Gebäudes ein.