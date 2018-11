Spielsucht: Betriebsrat betrog seine Kollegen

Stressabbau im Casino

„Raus in die Natur zu gehen, war für mich grauenhaft, so konnte ich keinen Stress abbauen. Ruhe habe ich im Casino gefunden“, beginnt der Angeklagte (48) seine Geschichte zu erzählen. Und die klingt unglaublich: In der ärgsten Phase seiner Spielsucht besuchte er 104-mal pro Jahr das Casino! Doch irgendwann ging das Geld aus. Kredit gab’s von der Bank keinen mehr. Daher musste er sich etwas anderes einfallen lassen.