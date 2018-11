Supererde in galaktischer Nachbarschaft entdeckt

Der relativ kühle Stern gehört zu den nächsten Nachbarn unseres Sonnensystems. Die Chance, dort Spuren von Leben zu finden, dürften aber äußerst gering sein, berichtete die Europäische Südsternwarte ESO. Denn obwohl „Barnard‘s Star b“, so der Name der Supererde, sein Zentralgestirn viel enger umkreist als die Erde die Sonne, herrschen dort rund minus 170 Grad Celsius, so die Forscher. Der Zwergstern liefert seinem Planeten nur zwei Prozent der Energie, welche die Erde von der Sonne erhält.