Instagram-Model wegen Outfit aus Louvre verbannt

Wie die Bloggerin Newsha Syeah selbst berichtet, sei ihr der Eintritt in den Louvre verwehrt worden, weil ihr Kleid als zu aufreizend empfunden wurde. Auf Instagram teilte sie ihren Frust: „Ich wurde wegen meines Outfits schon am Eingang aufgehalten. Der Aufseher machte fürchterliche Gesten in meine Richtung und schaute mich angewidert an. Er schimpfte mit Hass in den Augen, ich solle mir etwas anderes anziehen.“