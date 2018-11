Fünf Irrtümer über Tiere aus dem Tierheim

Vorurteil 5: „Im Tierheim gibt es keine Rassehunde und -katzen.“

Fakt ist: Selbst reinrassige Tiere werden in Tierheimen abgegeben, weil es die Lebensumstände der früheren Halter so erfordern. „Gerade aufgrund des illegalen Welpenhandels sind in jüngerer Vergangenheit sehr viele reinrassige Hunde in Tierheimen abgegeben worden – oft ganze Würfe“, sagt Ross. „Immer mehr Tiere werden konfisziert, weil die Polizei besonders hier in Österreich sehr konsequent gegen den Welpenhandel vorgeht, oft auch in Kooperation mit uns. Es sind die Tierheime, die diese Tiere dann aufnehmen.“