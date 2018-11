Wir suchen wieder viele Christkindln, die helfen!

Alleine ist die Pensionistin trotzdem nicht. Denn im Haus St. Teresa, einem Pflegewohnhaus der Caritas Wien, hat die betagte Dame vor fünf Jahren ihr neues Zuhause gefunden, in dem sie sich sehr wohlfühlt, wie sie sagt. Was sich Frau Feichtl zu Weihnachten wünscht? „Einen Schal, dass ich die kommende Wintersaison gut überstehe“, schreibt sie in ihrem Wunschbrief. Wie Frau Feichtl gibt es Tausende Erwachsene und Kinder in verschiedenen Caritas-Einrichtungen in ganz Österreich, die zu Weihnachten ähnliche kleine, bescheidene Wünsche haben. Ein Buch, eine Puppe, ein Stofftier oder einfach nur einen Gutschein, um sich einmal auch selbst etwas aussuchen zu dürfen.