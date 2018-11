Im Kaufrausch! Bayern-Boss kündigt neue Stars an

Der fünfte Tabellenplatz in der deutschen Fußball-Bundesliga nagt am Selbstverständnis von Serienmeister Bayern München. Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat für nächsten Sommer bereits so etwas wie eine Transfer-Offensive angekündigt. 2019 werden die Bayern „das Mannschaftsgesicht ziemlich verändern“, erklärte der Klubchef in einem Sky-Interview. Das Imperium will zurückschlagen.