Eintracht-Coach Hütter: „Ich habe es genossen“

Die Entscheidung gegen Schalke fiel vor 50.700 Zuschauern erst nach der Pause. Luka Jovic war mit zwei Treffern (61., 73.) herausragend und übernahm mit neun Saisontoren auch die Führung in der Liga-Schützenliste. Treffer Nummer drei steuerte Sebastien Haller (80.) bei, der bisher achtmal getroffen hat. Die Eintracht konnte nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Phase der Europa League am Donnerstag neuerlich jubeln.