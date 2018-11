Dortmund dreht völlig irre Partie! 3:2 im Mega-Hit

Die Bayern gingen in einer hochklassigen Partie durch einen Kopfball des Ex-BVB-Goalgetter Robert Lewandowski in Führung (26.), nach dem 1:1 dank eines Elfmeters von Marco Reus (49.) legte der Pole in der 52. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dann allerdings gelang der Borussia die Wende - Reus (67.) und der eingewechselte Paco Alcacer (73.) sorgten für den vielumjubelten Erfolg.