Nach 1945 war längst nicht alles gut

Ruth Kaufmann

Die Psychotherapeutin, 1958 in Graz geboren, studierte Medizin, Psychologie und Bildungswissenschaften. Sie wuchs in einer der wenigen jüdischen Familien auf, die nach dem Weltkrieg nach Graz zurückkehrten. Wohnort der Familie Kaufmann war das Haus neben dem Platz, wo bis zur Neuerrichtung der Synagoge um die Jahrtausendwende ein Bauloch klaffte.

Erst nach Jahrzehnten konnte sie ihren schwer traumatisierten Vater Berthold dazu überreden, von seinen furchtbaren Erinnerungen an die Judenverfolgung in der nationalsozialistischen Steiermark zu berichten. Ruth Kaufmann dokumentierte zahlreiche Zeitzeugengespräche mit Überlebenden und gründete das Holocaust- und Toleranzzentrum Österreich. Sie war einige Jahre lang Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz. Mit anderen schuf sie die im Grazer Museum für Geschichte gezeigte Dauerausstellung „Bertl & Adele - Zwei Grazer Kinder im Holocaust“.