„Die Entnazifizierung war sehr halbherzig“

Vor 80 Jahren eskalierte die Gewalt gegen jüdische Steirer

Nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland im März 1938 begannen die Nationalsozialisten sofort mit der Diskriminierung, Enteignung und Vertreibung der jüdischen Steirer. Für sie galten ab sofort Berufsverbote.

Jüdische Geschäfte, Häuser und Wohnungen wurden „arisiert“: In Handel und Gewerbe gab es 513 Fälle, in der Industrie 52, dazu 536 Liegenschaften. Prominente Beispiele: Tuchhaus Rendi, Schuhgeschäft Spitz, Kaufhaus Kastner&Öhler.

Mit gezielten Festnahmen wichtiger jüdische Persönlichkeiten wurde jeder Widerstand im Keim erstickt. Im Sommer wurde Juden der Besuch öffentlicher Bäder verboten.

Mit dem Pogrom am 9. und 10. November 1938 eskalierte die Gewalt gegen die jüdischen Steirer. Die Bethäuser in Graz, Judenburg und Leoben wurden zerstört; jüdische Bürger auf offener Straße misshandelt. Ab dem 10. November wurden rund 300 jüdische Männer aus Graz und 50 aus der übrigen Steiermark nach Dachau deportiert. Im Herbst 1939 lebte kein einziger Jude mehr im Land.

Insgesamt wurden etwa 3000 Steirer als Juden verfolgt. Ein Drittel von ihnen wurde ermordet. Von denen, die überlebten, kehrte fast niemand zurück. Die Kultusgemeinde in Graz, die vor 1938 rund 2000 Mitglieder hatte, zählte seit dem Krieg nie wieder mehr als 200 Mitglieder.