9. November 1938: Das Grauen beginnt

Ein Grazer erinnert sich

So wie es der Text oben schildert, erlebte der 13-jährige Berthold „Bertl“ Kaufmann vor exakt 80 Jahren den Tag, an dem die Grazer Synagoge brannte. Es war der Auftakt zum Mord an den steirischen Juden, dem auch die Familie von Bertls Mutter zum Opfer fiel. Berthold selbst konnte mit seinen Eltern und seiner Schwester fliehen. Nach einer Odyssee über Zypern, Israel und Afrika kehrte die Familie 1949 nach Graz zurück.

Berthold Kaufmann schwieg lange, um das Trauma nicht an seine Kinder weiterzugeben. Erst Jahrzehnte später gelang es ihm, seiner Tochter Ruth vom erlebten Grauen zu erzählen. Sie sammelte die Erinnerungen ihres Vaters in dem Buch „Die lange Nacht der Gelben Sterne“ (187 Seiten, erhältlich unter anderem bei Amazon).

In der morgigen Ausgabe der „Steirerkrone“ lesen Sie ein Interview mit Ruth Kaufmann über das Schicksal der jüdischen Steirer - auch jener wenigen, die nach dem Krieg zurückkehrten. Am Sonntag berichtet der Grazer Historiker Gerald Lamprecht vom Wachsen des Antisemitismus vor 1938, vom grausamen Vorgehen der steirischen Nazis gegen ihre jüdischen Mitbürger, von den gierigen „Arisierungen“ - und von der mehr als halbherzigen „Entnazifizierung“ unserer Gesellschaft in den schwierigen Jahren nach dem Weltkrieg.