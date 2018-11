„Entführungsversuch“ in Tirol von Polizei geklärt

Bub flüchtete in Bus

Der Verdächtige hatte am Mittwoch gegen 14 Uhr am Oberen Stadtplatz den 13-Jährigen zunächst an die Schulter gefasst, ihn nach hinten gezogen und aufgefordert, in sein Auto einzusteigen, hatte die Polizei berichtet. Der Schüler habe den Mann ignoriert, woraufhin dieser den Burschen am Handgelenk gefasst und erneut aufgefordert habe, in sein Fahrzeug einzusteigen. Der Bub habe daraufhin die Hand des Mannes weggeschlagen und sei in den Bus eingestiegen, hieß es weiter.