Boateng raus aus Deutschland-Kader gegen Russland!

Der Bundestrainer ließ also für Boateng die Türe zum Nationalteam offen. Der Bayern-Verteidiger seinerseits sieht die Pause als eine Chance zur Regeneration: „Nach einem sehr guten und vertrauensvollen Gespräch mit dem Bundestrainer sind wir so verblieben, dass ich nach einem anstrengenden Jahr für die beiden anstehenden Länderspiele eine Pause bekomme, um in München weiter an meiner Fitness zu arbeiten.“ Bei den Detschen fehlt auch Barcelona-Torhüter Marc-Andre Ter Stegen aufgrund einer Verletzung.