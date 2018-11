Grillitsch fällt für Nations-League-Partien aus

Österreichs Teamspieler Florian Grillitsch fällt für die beiden finalen Partien der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (15. November in Wien) und Nordirland (18. November in Belfast) aus. Der Hoffenheim-Legionär zog sich am Mittwochabend im Champions-League-Match in Lyon (2:2) einen Sehnenriss in der mittleren Zehe zu, wie der ÖFB am Freitag mitteilte.