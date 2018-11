Kurz an Russland: „Spionage ist inakzeptabel!“

Der russische Erstkontakt mit dem modernen „Oberst Redl“ hatte bereits 1988 in der iranischen Hauptstadt Teheran stattgefunden. Dort soll der heute 70-Jährige angeworben worden sein und in weiterer Folge rund 20 Jahre lang Informationen an die Russen geliefert haben. Der mittlerweile pensionierte Oberst kassierte dafür 300.000 Euro. Besonders an Informationen über die Eurofighter war man in Moskau interessiert, heißt es.