Für Russen spioniert: Offizier kassierte 300.000 €

Russen wollten alles über Jets und Migration wissen

Der Tatverdächtige ging äußerst professionell vor: Er hatte eine extrem unauffällige Tätigkeit in einer Leitstelle des Heeres. Alle zwei Wochen hielt er Kontakt zu seinem russischen Kontaktmann ,Juri’. Die Aufträge für seinen Nebenjob erhielt der Oberst über einen Weltempfänger, seine Nachrichten verfasste er in einer Geheimschrift oder gab die Infos per Satellitenkommunikation direkt an die Russen durch.