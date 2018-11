88 Legionäre in der EBEL: Bader freut das nicht!

„Krone“: Große Probleme kündigen sich in Blickrichtung WM 2019 in der Slowakei auf Österreichs Tormann-Sektor an.

Bader: Dass in unserer Liga kein heimischer Torhüter Nummer 1 ist und die meisten unserer Nationalteam-Goalies derzeit nur jedes dritte Spiel absolvieren, ist ein wirklich schlechter Zustand.