Feueralarm: Sicherheitstüren stoppen die Retter

Türe war versperrt

Da würde bei Rettungseinsätzen viel zu viel Zeit verstreichen. So hatte Mittwochabend im Linzer Hochhaus in der Rilkestraße der automatische Brandmelder die Berufsfeuerwehr alarmiert. Weil die Sicherheitstüre zur Brandwohnung aber versperrt war, mussten die Helfer über eine Steckleiter beim Fenster im 1. Stock eindringen, wo ein Kochtopf einen Brand ausgelöst hatte, die 55-jährige Mieterin bewusstlos in der Wohnung lag. Sie wurde gerettet, die Räume sind unbenutzbar.