„Keine Spur von Schadenfreude“

Christoph Freund ist zu beneiden. Während die Großklubs aus Graz und Wien straucheln, befindet sich Salzburgs Sportdirektor mit den Bullen in einem Hoch. Abgesehen vom erneuten Aus in der Champions League-Quali läuft es bei den Mozartstädtern fast wie am Schnürchen. Im „Krone“-Interview spricht der Pinzgauer

...über 23 ungeschlagene Spiele: Das kann man nicht erwarten und planen. Wichtig war, die Mannschaft zusammenzuhalten. Es gab viele Anfragen, auch von großen Vereinen. Die Zeit war intensiv. Umso schöner ist, dass jetzt alle Freude haben.

...Marco Roses Anteil: Er ist ein wichtiger Schlüssel. Der Verein hat viel richtig gemacht, wir haben schöne Erfolge gefeiert. Wenn du dann noch einen herausragenden Trainer hast, der super dazu passt, ergibt das eine das andere.

...Hoffenheims Interesse an Rose und dessen Zukunft: Bei uns hat der Verein nie angefragt. Was Marco privat macht, dazu kann ich nichts sagen. Unser Wunsch wäre, über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten. Wir müssen aber realistisch bleiben: Wenn Marco zwei Jahre so performt, überragende Arbeit leistet, dann kommen eben Topvereine. Er fühlt sich bei uns im Moment richtig wohl, es macht ihm Spaß. Und uns auch.

...Luft nach oben: Wir kriegen mehr Gegentore als letzte Saison, spielten nicht oft zu Null. Das sind aber Dinge, die zeigen, dass wir auf hohem Level diskutieren. Es ist aber wichtig, darüber zu reden, weil wir uns weiterentwickeln wollen.

...die Favoritenrolle in Trondheim: Rosenborg ist auf dem aufsteigenden Ast. Sie haben eine gute Qualität, aber wir wollen gewinnen!

...die Schwäche von Rapid, Austria und Sturm: Es wäre für den österreichischen Fußball wichtig, starke Teams von Rapid, Austria und Sturm zu haben. Ich glaube auch, dass sich alle fangen werden, es ist ja alles eng beisammen. Von Schadenfreude ist da sicher keine Spur. Hut ab aber vor den kleineren Klubs - dort wird richtig gut gearbeitet.