Superliga? FIFA-Boss droht Spielern mit Ausschluss

„Kein einziger Franke verschwunden“

Und auch zu den Vorwürfen gegen seine Person betreffend geheimer Absprachen im Zuge des Financial-Fair-Play-Abkommens hat sich Infantino geäußert. „Wenn es um die FIFA geht, gibt es keine illegalen Aktivitäten“, sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Zürich. In seiner Amtszeit sei „kein einziger Franke verschwunden“. Infantino reagierte auf die Anschuldigungen um unlautere Absprachen mit den Bossen der Top-Clubs Paris Saint-Germain und Manchester City in seiner Zeit als UEFA-Generalsekretär. Und er reagierte auf die durch E-Mails dokumentierte Einflussnahme auf Formulierungen im neuen Reglement der als unabhängig deklarierten Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes.