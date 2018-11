Superliga statt Bundesliga? Bayern prüfen Ausstieg

Das ist die Superliga

Zu den 16 Klubs, die laut „Spiegel“ ab 2021 in einer Superliga spielen könnten, gehören neben dem FC Bayern auch Real Madrid, der FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus Turin und AC Milan als Gründer, die nicht absteigen können. Dazu kämen zunächst Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Mailand und AS Roma als „anfängliche Gäste“. Im Gespräch ist auch eine zweite Liga, in die nur diese Gäste absteigen könnten.