„Erstmals seit Langem Regierung, die arbeitet“

„Hier ist einiges in Gang gekommen“

Die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz führt in den Umfragen nach wie vor souverän mit rund 33 Prozent. Koalitionspartner FPÖ unter Heinz-Christian Strache liegt in etwa gleichauf mit der SPÖ bei 25 Prozent. ÖVP-Abgeordneter Martin Engelberg zieht positive Bilanz: „Es passiert nicht in so vielen Ländern, dass eine Regierung, die erst seit einem Jahr im Amt ist, in ihren Werten gestiegen ist.“