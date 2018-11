„Gesetzesverschärfung nicht notwendig“

Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer einbeziehen

Um die Freiwilligkeit des 12-Stunden-Tages zu garantieren, soll zusätzlich zum Erlass an die Arbeitsinspektorate auch die Arbeiterkammer in einem Brief aufgefordert werden, entsprechende Verfehlungen von Unternehmen zu melden. Die Wirtschaftskammer wiederum soll die Unternehmen beraten und auf die gesetzlich festgelegte Freiwilligkeit für die Arbeitnehmer hinweisen. WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf kündigte am Mittwoch bereits eine nochmalige Informationsoffensive für Mitgliedsbetriebe an.