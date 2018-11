Kroatiens Präsidentin im Clinch mit der Regierung

Der UNO-Migrationspakt hat in Kroatien einen Streit zwischen Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic und der Regierung des konservativen Premiers Andrej Plenkovic entfacht. Nach dem Sinneswandel der Präsidentin, die ihre Teilnahme an der Konferenz in Marrakesch abgesagt hat, bekräftigte die Regierung am Dienstag die Unterstützung für den globalen Pakt für Migration.