Wegen Brexit: Premier League zittert um ihre Stars

Rund fünf Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens herrscht Unruhe im englischen Fußball - und Unklarheit, wie es nach dem 29. März 2019 weitergeht. „Nach zweieinhalb Jahren weiß ich immer noch nicht, ob es gut oder schlecht wird“, sagte Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino. Für europäische Talente wäre die Tür in die beste Liga der Welt wohl zu. Und die Superstars fordern schon jetzt ihr Gehalt in Euro statt in Pfund.